Motosiklet hırsızlarını ateş açarak kovaladılar

Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi'ne motosikletle gelen kasklı 2 hırsız, Barbaros Cengizhan'a ait 20 bin lira değerindeki motosikleti, direksiyon kilidini kırarak çalmak istedi.

O esnada evinde olan motosikletin sahibi genç, motosikletinin çalındığını fark edince evde bulunan arkadaşlarını uyandırdı.

TABANCAYLA ATEŞ ETTİ, HIRSIZLAR KAÇTI

Peşlerinden koşmaya başlayan gençleri fark eden hırsızlar, motosikleti bırakıp kaçmaya başladı. Gençlerden biri hırsızların arkasından silahıyla ateş açtı. Hırsızlar, geldikleri motosiklet ile hızla kaçarak kayıplara karıştı.

Hırsızlar kaçarken gençler de bir süre peşlerinden koşmaya devam etti. Zanlıların izini kaybettirmesinden sonra sokağa dönen gençler, motosikleti yerden kaldırıp kontrol ettikten sonra polis ekiplerine haber verdi. Tüm bu yaşananlar kameralara yansıdı.