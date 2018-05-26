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İMSAKİYE RAMAZAN
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'da korkunç ! 3 ölü

Eski asfaltı Arnavutköy - Habipler yolunda bir otomobil, belediyeye ait yol temizlik aracına çarptı. da otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybetti.

İstanbulda korkunç kaza!

Alınan bilgiye göre, Eski Caddesi Habipler istikametinde, kimliği henüz öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 32 FV 723 plakalı otomobil, önünde seyreden belediyeye ait temizlik aracına çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Araçta sıkışan cenazeler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

nedeniyle bölgede trafik bir süre aksadı.

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  • 26 Mayıs 2018, Cumartesi 10:20
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