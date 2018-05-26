2018 Polis Akademisi POMEM PAEM 25 bin 500 polis alım başvuru şartları koşulları nedir

Emniyet teşkilatına kazandırılmak üzere Polis Akademisine 25 bin 500 polis adayı alımı gerçekleştirilecek. Alınan bilgiye göre, 2018'de lisans ve ön lisans mezunlarından Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerine (POMEM) 22. dönem için 10 bin, 23. dönem için 10 bin, lisans mezunlarından Polis Amirleri Eğitim Merkezi Müdürlüğüne (PAEM) 3 bin ve lise mezunlarından Polis Meslek Yüksek Okullarına (PMYO) 2 bin 500 polis adayı alınacak. Akademinin "www.pa.edu.tr" internet sitesinden de yapılan duyurularda sınav ve başvuru şartlarına ilişkin detayların Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ndan (YKS) sonra duyurulacağı bildirildi. POMEM sınavlarının en önemlisi ve en belirleyici olanı sözlü mülakatlardır. Burada alınacak yüksek bir mülakat puanı, kazanmanızı hemen hemen kesinleştirir. 21. dönem POMEM mülakatlarına girecek adaylara ilk tavsiyem, önceki senelerde polislik mülakatlarında çıkmış sorulara çalışmalarıdır. Bu sayede, hangi tarz sorularla muhatap olacağınızı öngörebilirsiniz. Yine sınavlarda yaşananları içeren makaleleri okuyabilirsiniz. Adayların, o anlarda neler yaşadığını birinci ağızdan öğrenmiş olursunuz. Her iki konuda birçok makaleyi sitemizde arama yaparak bulabilirsiniz.

EMNİYETE TAZE KAN

Öte yandan, Polis Akademisi Başkanlığı ve buna bağlı PAEM, POMEM ve PMYO'lardan Mayıs 2014'ten bu yana 10 bin 500 amir, 71 bin 500 polis memuru olmak üzere 82 bin polis teşkilata kazandırıldı. Bu yıl yapılacak alımlarla teşkilata katılan personel sayısı 107 bin 500'e ulaşacak.

"- T.C. vatandaşı olmak,

- Ön lisans, lisans mezunu veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

- 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak (31 Aralık 1989 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

- Kadınlar için 162 santimetre, erkekler için 167 santimetreden kısa boylu olmamak, beden kitle endeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

- Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

- Sağlık durumu yönünden, Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirlenen koşulları taşımak,

- Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

- Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

- Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak."

Başvuruda bulanacak adaylar, aranan şartların tamamı ile ileride açıklanacak sınav takviminin takibini Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden yapabilecek.

POMEM SÖZLÜ MÜLAKATA NASIL ÇALIŞABİLİRİM?



POMEM sınavlarının en önemlisi ve en belirleyici olanı sözlü mülakatlardır. Burada alınacak yüksek bir mülakat puanı, kazanmanızı hemen hemen kesinleştirir. 21. dönem POMEM mülakatlarına girecek adaylara ilk tavsiyem, önceki senelerde polislik mülakatlarında çıkmış sorulara çalışmalarıdır. Bu sayede, hangi tarz sorularla muhatap olacağınızı öngörebilirsiniz. Yine sınavlarda yaşananları içeren makaleleri okuyabilirsiniz. Adayların, o anlarda neler yaşadığını birinci ağızdan öğrenmiş olursunuz. Her iki konuda birçok makaleyi sitemizde arama yaparak bulabilirsiniz.

POLİS ALIMI İÇİN ARANAN ŞARTLAR NELERDİR?



Ön başvurular Polis Akademisi internet sitesinden yapılacak olup, ön başvuru tarihleri, adaylarda aranacak şartlar ve istenecek belgeler aynı sitede önümüzdeki günlerde açıklanacaktır." denildi.

POMEM EĞİTİM SÜRESİ NE KADAR?



İçişleri Bakanlığı tarafından Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nde eğitim süresinin 6 aydan 4 aya indirilmesini içeren yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, yönetmeliğin 6'ncı maddesinin birinci fıkrasında geçen "POMEM'lerde 6 aydan az olmamak üzere mesleki eğitim verilir." ifadesi, "POMEM'lerde 4 aydan az olmamak üzere mesleki eğitim verilir." olarak değiştirildi.

Yönetmeliğin 7'nci maddesinde yapılan değişiklikte ise "POMEM'lerde eğitim-öğretim süresi mezun olma esası ile en az 6 aydır." ifadesindeki "6 ay" ibaresi de "4 ay" olarak düzenlendi.

Ayrıca yönetmeliğe eklenen geçici madde ile halen eğitim-öğretime devam eden öğrenciler için de bu yönetmelik hükümlerinin uygulanacağı belirtildi.

2017 POLİS MAAŞLARI



Polis maaşları hesaplanırken özel harekat polisi, çevik kuvvet polisi ya da doğuda görev yapan polis şeklinde maaşlar hesaplanmaz. Özel harekatçı bir polisin maaşı ile normal polisin maaşı aynıdır. Ya da çevik kuvvet polisi ile trafik polisinin maaşı aynıdır. Ancak aldıkları görev tazminatları farklıdır. Batıda görev yapan polis görev tazminatı olarak 100 TL alırken, doğuda görev yapan polis 400-500 TL kadar bir görev tazminatı alır. Ya da doğuda görev yapan bir özel harekat polisi ortalama 1000 TL görev tazminatı alır.

Özel Harekat Polisi Maaşı: 4500-5000 TL