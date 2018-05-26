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  1. CHP'li Avcılar Belediyesi maaşları ödemedi, çöpler sokakta kaldı

’ya 15 dakika süren kenti beyaza bürüdü

’ya Cuma Namazı sonrasında başlayan ve 15 dakika süren ve kenti beyaza bürüyen nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşadı.

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  • 26 Mayıs 2018, Cumartesi 17:39
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