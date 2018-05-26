Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde Cuma Namazının ardından ilçe merkezine dolu yağdı.
Kastamonu’ya 15 dakika süren dolu yağışı kenti beyaza bürüdü
Kastamonu’ya Cuma Namazı sonrasında başlayan ve 15 dakika süren ve kenti beyaza bürüyen dolu yağışı nedeniyle vatandaşlar büyük panik yaşadı.
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