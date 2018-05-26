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'de /'nin gençleri zorla silah altına alması edildi

'nin ilinde terör örgütü /'nin gençleri zorla silah altına alması edildi.

Halk isyan etti! PKK/YPG neye uğradığını şaşırdı

'nin kuzeydoğusunda terör örgütü /'nın işgalindeki ili sakinleri, örgütün gençleri zorla silah altına almasını etti.

Örgütün uygulamasına tepki gösteren Hasekeliler, kent merkezinde bir araya gelerek gösteri düzenledi.

Teröristler, göstericileri dağıtmak ve engellemek için kent merkezinin bazı giriş ve çıkışlarını kapatırken bazı kişileri de alıkoydu.

YPG/PKK'nın işgalindeki Haseke, Menbiç ve 'da, terör örgütü mensupları, bölgede yaşları 18-30 arasındaki gençleri kontrol noktalarında alıkoyarak, zorla silah altına alıyor.

Menbiçli esnaf, en son 20 Mayıs'ta terör örgütünün ilçedeki gençleri zorla silah altına alma zorbalığına tepki göstererek işyerlerinin kepenklerini indirmişti.

Terör örgütü YPG/PKK, işgal ettiği bölgelerde hakimiyetini artırmak için saflarını zorla silah altına aldığı gençlerle güçlendirmeyi planlıyor.

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  • 26 Mayıs 2018, Cumartesi 18:19
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