İşte Cerrahpaşa Dekanı'nın görevden ayrılma nedeni

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin ziyareti sonrası İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alaattin Duran'ın görevden ayrılmasıyla ilgili soruları yanıtladı.

"BU MESELE ZİYARET MESELESİ DEĞİL"

Söz konusu ziyaretin ardından dekan Duran'ın görevden ayrılmasına ilişkin yapılan kara propagandayla ilgili YÖK Başkanı, "Siyasi bir ziyaret oldu. Siyasi bir figür gelebilir, ziyaret edebilir. Orası bir fakülte bahçesi. Fakülte bahçelerinde acaba siyasi propagandaya nasıl bakmalıyız? Bu mesele ziyaret meselesi değil" dedi.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç konuyla ilgili şunları kaydetti:

Siyasi bir ziyaret oldu. Siyasi bir figür gelebilir, ziyaret edebilir. Orası bir fakülte bahçesi. Fakülte bahçelerinde acaba siyasi propagandaya nasıl bakmalıyız? Bu mesele ziyaret meselesi değil. Muhtelif partilerin ziyaretlerine açığız. Bu süreçlerin doğru yönetilmesi lazım idareciler tarafından. Sayın rektör bize iletti, biz de doğru olduğunu düşünmedik. CHP dışında bir parti daha üniversiteye başvurdu, biz de bunun uygun olmadığını söyledik. Muhalefet partisi değildi. Ben eminim ki CHP yöneticileri de dahil fakülte bahçesinde siyasetin tartışma konusu yapılmasına sıcak bakacaklarını düşünmüyorum. Elbette politikayla ilgilenecekler ama birincil vasıf öğretmenlik vasfı. Üniversitemiz farklı düşüncelere zemin teşkil edecek. Fakülte bahçesinde partiler tarafından düzenlenen siyasi propagandaya izin vermeli miyiz, vermemeli miyiz? Sorun bu. Biz buna dikkat ediyoruz.

DEKANIMIZ HAKKINDA İŞLEM YAPILMADI

Dekanımız istifa etti. Değerli bir bilim insanı. Hakkında herhangi bir işlem yapılması sözkonusu değil. Ama üniversiteyi yöneten insanların birinci vasfı hocalık mı yöneticilik mi? Akademik çalışmalarına devam edecek.