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26 kaçak 'cü sınırında yakalandı!

'a kaçma girişiminde bulunan 26 şüphelisi sınırda yakalandı.

26 kaçak FETÖcü son anda yakalandı!

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı Hudut Birliği askerleri Yunan sınırında yer alan Doyran köyündeki kontrol noktasına 6 otomobille gelen ve aralarında çocukların da olduğu bir grubu durdurdu.

Yapılan incelemede yakalananlar arasında 'nün okullarında öğretmenlik yapmış, polislikten ihraç edilmiş, askeri okuldan atılmış, ByLock kullanıcısı kişilerin de olduğu 26 FETÖ şüphelisi bulunduğu belirlendi.

FETÖ şüphelileri Yaşar K, Burak L, Ahmet B, Hasan Ç, Zafer K, Fatih Ç, Mehmet O, Fethi K, Kürşat K, İsmail D, Emre K, Nihat K, Hasan K, Cüneyt S, Yunus Emre K, Ahmet Berk A, Yusuf K, Sinan Ç, Atilla U, Atife K, Emine O, Neşe K, Emel K, Mülkiye A, Hilal Ç, Sibel M. gözaltına alındı.

Grupteki çocuklar yakınlarına teslim edildi.

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  • 26 Mayıs 2018, Cumartesi 12:09
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