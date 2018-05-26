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  1. YSK'dan 3 isme şok! Adaylıkları düşürüldü

'de kalekola saldıran 2 'lı öldürüldü

'nin ilçesi Altınsu köyünde bulunan polis kalekoluna bir grup 'lı terörist roketataralı saldırıda bulundu. Çıkan da, 1'i kadın 2 terörist öldürüldü.

Şemdinlide kalekola saldıran 2 PKKlı öldürüldü

Olay, ilçe merkezine yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan Altınsu köyünde gece meydana geldi. Bir grup terörist, ilçe girişine yeni yapılan polis kalekoluna roketatarlı saldırıda bulundu. Bölgeye takviye ekipler gönderildi. Özel hareket polislerinin de olay yerine gelmesi üzerine kısa sürede sıcak temas sağlandı. Çıkan da , 1'i kadın 2 'lı terörist ölü ele geçirilirken, bölgede ise geniş çaplı operasyon başlatıldı.

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  • 26 Mayıs 2018, Cumartesi 11:05
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