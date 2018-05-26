Hakan Atilla temyize gitti

ABD'deki İran yaptırımları davasında suçlu bulunan ve 32 ay hapis cezası alan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, suçlu bulunma kararına itiraz ederek temyize başvurdu.
Atilla'nın avukatı Victor Rocco, müvekkilinin suçlu bulunma kararına itiraz ettikleri başvuruyu bir üst mahkemeye götürdü.
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