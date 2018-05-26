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'de konteyner taşıyan TIR devrildi: 2 yaralı

'de seyir halinde TIR üst geçide çarparak devrildi. 2 kişi yaralandı.

Bakırköyde konteyner taşıyan TIR devrildi: 2 yaralı

Kaza, Yeşilköy Mahallesi Rauf Orbay Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, konteyner taşıyan yönetimindeki 41 VN 564 plakalı TIR, cadde üzerinde bulunan üst geçide çarparak yan devrildi. TIR sürücüsü Raşit Akçapınar ile yanında bulunan ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların itfaiye ve sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan ekiplerinin çalışması ve olay yerine çağrılan çekici yardımıyla kaza yapan TIR yoldan kaldırıldı.

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  • 26 Mayıs 2018, Cumartesi 09:16
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