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  1. İstanbul Emniyeti'nde 50 müdür terfi etti

FETÖ şüphelileri, polisi görünce cep telefonlarını pencereden attı

Eskişehir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt üyelerinin toplandığı 'gaybubet evleri'ne yapılan baskında 6 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden bazıları, baskın sırasında cep telefonlarını balkon ve pencereden attı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin yaklaşık 4 ay süren çalışması sonucunda, FETÖ üyelerinin kaldıkları, 'gaybubet evi' olarak adlandırılan Eskişehir'in kent merkezindeki 4 eve eş zamanlı baskın düzenlendi.

  • 26 Mayıs 2018, Cumartesi 16:55
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