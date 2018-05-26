İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin yaklaşık 4 ay süren çalışması sonucunda, FETÖ üyelerinin kaldıkları, 'gaybubet evi' olarak adlandırılan Eskişehir'in kent merkezindeki 4 eve eş zamanlı baskın düzenlendi.
FETÖ şüphelileri, polisi görünce cep telefonlarını pencereden attı
Eskişehir'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüt üyelerinin toplandığı 'gaybubet evleri'ne yapılan baskında 6 kişi yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden bazıları, baskın sırasında cep telefonlarını balkon ve pencereden attı.
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