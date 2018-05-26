Başrolde Deniz

Kolombiyalı uyuşturucu baronu Pablo Escobar ve İtalyan moda devi Versace Ailesi'nin hayatını anlatan dizilerden sonra şimdi de yine İtalya'nın en meşhur ailelerinden Agnelliler'in hayatının dizi olması gündeme geldi. Dünyaca ünlü dizi portalı Netflix, Fiat ve futbol devi Juventus'un da sahibi olan ailenin hayatını dizi yapmak için anne Allegra Caracciolo ile irtibata geçti. İtalyan basınına göre; Agnelli Ailesi'nin hayatının dizi yapılmak istenmesinin ardında ise en önemli etkenlerden biri kuşkusuz Türk güzeli Deniz Akalın...
AŞKI İÇİN SERVETİ TEPTİ
Yapımcılar, Juventus'un pazarlama müdürüyle evli olduğu sırada takımın patronu Andrea Agnelli ile yasak aşk yaşayan Türk güzelin yaşadıklarının reyting rekorları kıracağını düşünüyor. Anne Allegra Caracciolo'nun "Seni 100 milyar dolarlık aile mirasından reddederim" demesine rağmen Deniz Akalın aşkının arkasında duran Andrea Agnelli, 2017'de de Deniz Akalın'la bir kız bebek sahibi olmuştu. Resmi olarak halen evlenmedikleri bilinen Agnelli ile Türk güzel sadece İtalyan basını değil tüm dünya tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor.
Eski eş halen 'Agnelli ' soyadını kullanıyor.
JUVENTUS'U KARIŞTIRMIŞTI
Juventus takımının pazarlama müdürü Francesco Calvo ile evli olan Deniz Akalın, o dönem Emma Winter'la evli olan Juventus Başkanı Andrea Agnelli ile yasak aşk yaşamıştı.
Agnelli ile Calvo, bir süre sonra yeniden arkadaş olmayı başardı.
Son karar Ana Kraliçenin.
AŞKI İÇİN SERVETİ TEPTİ
Yapımcılar, Juventus'un pazarlama müdürüyle evli olduğu sırada takımın patronu Andrea Agnelli ile yasak aşk yaşayan Türk güzelin yaşadıklarının reyting rekorları kıracağını düşünüyor. Anne Allegra Caracciolo'nun "Seni 100 milyar dolarlık aile mirasından reddederim" demesine rağmen Deniz Akalın aşkının arkasında duran Andrea Agnelli, 2017'de de Deniz Akalın'la bir kız bebek sahibi olmuştu. Resmi olarak halen evlenmedikleri bilinen Agnelli ile Türk güzel sadece İtalyan basını değil tüm dünya tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor.
Eski eş halen 'Agnelli ' soyadını kullanıyor.
JUVENTUS'U KARIŞTIRMIŞTI
Juventus takımının pazarlama müdürü Francesco Calvo ile evli olan Deniz Akalın, o dönem Emma Winter'la evli olan Juventus Başkanı Andrea Agnelli ile yasak aşk yaşamıştı.
Agnelli ile Calvo, bir süre sonra yeniden arkadaş olmayı başardı.
Son karar Ana Kraliçenin.
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