Suriye konulu Türkiye- ABD Çalışma Grubu'nun bugün Ankara'da yapılan ikinci toplantısı neticesinde kabul edilen ortak açıklama:

Suriye konulu Türkiye-ABD Çalışma Grubu, Suriye ve her iki tarafı ilgilendiren diğer işbirliği konularında sürmekte olan görüşmelere devam etmek amacıyla bugün Ankara'da toplanmıştır. Taraflar, Münbiç'te güvenlik ve istikrarın sağlanması hususunda yürütecekleri işbirliği için bir Yol Haritasının ana hatlarını belirlemiştir. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Dışişleri Bakanı Pompeo Çalışma Grubu'nun tavsiyelerini değerlendirmek üzere 4 Haziran'da biraraya gelecektir.