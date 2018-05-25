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Yol Durumu
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'ndan Münbiç ve ABD açıklaması

'ndan, ABD heyeti ile Münbiç görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, 'işbirliği için yol haritasının çerçevesi çizildi' ifadesi kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığından Menbiç açıklaması

Suriye konulu Türkiye- ABD Çalışma Grubu'nun bugün Ankara'da yapılan ikinci toplantısı neticesinde kabul edilen ortak açıklama:

Suriye konulu Türkiye-ABD Çalışma Grubu, Suriye ve her iki tarafı ilgilendiren diğer işbirliği konularında sürmekte olan görüşmelere devam etmek amacıyla bugün Ankara'da toplanmıştır. Taraflar, Münbiç'te güvenlik ve istikrarın sağlanması hususunda yürütecekleri işbirliği için bir Yol Haritasının ana hatlarını belirlemiştir. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Dışişleri Bakanı Pompeo Çalışma Grubu'nun tavsiyelerini değerlendirmek üzere 4 Haziran'da biraraya gelecektir.

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  • 25 Mayıs 2018, Cuma 22:11
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