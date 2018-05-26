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Fransız 'lıyı ülkesine teslim etti

27 yaşındaki Fransız vatandaşı 'lı teröristi, 'ya teslim ettiğini bildirdi.

Türkiye Fransız DEAŞlıyı ülkesine teslim etti

basını, 'nin Amar F. isimli 1991 Fransa doğumlu 'lı teröristi Fransız yetkililere 23 Mayıs'ta teslim ettiğini bildirdi.

2013 yılında DEAŞ terör örgütüne katılan terörist, 2017 son bahar döneminde Türkiye tarafından ele geçirilmiş, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak"suçundan soruşturma açılmıştı.

TERÖRİSTLER ÜLKELERİNE DÖNÜYOR
Geçtiğimiz aylarda ve 'ta yenilgiye uğrayan DEAŞ'ta, teröristler ülkelerine dönüyor.

Fransa'ya dönen teröristlerin nasıl yargılanacağı ülkede tartışılırken, Türkiye'nin bugüne kadar 200'den fazla Fransız vatandaşı DEAŞ terör örgütü üyesini Fransa'ya teslim ettiği tahmin ediliyor.

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  • 26 Mayıs 2018, Cumartesi 12:11
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