;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Fransa'daki Türkler Erdoğan'a hakaret eden derginin afişlerini indirdi

'nin Kur'an çelişkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meydanlarına Kur'an ile çıkması hakkında eleştirilerde bulunan 'nin cumhurbaşkanı adayı , 24 Haziran sürecinde düzenlediği mitinglerde Kur'an okutmaya başladı.

Hiç utanman yok mu Muharrem?

'nin Cumhurbaşkanı adayı , 24 Haziran'da yapılacak ler için saha çalışmalarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı 'a karşı elini güçlendirebilmek için söylemlerinde değişikliğe giden Muharrem İnce, muhafazakar oylara talip oldu.

MİTİNGDE KUR'AN OKUTTU
Mitinglerde ezan hassasiyeti göstermeye başlayan İnce, son olarak Dumlupınar'da Kur'an-ı Kerim okutup dua etti.

ERDOĞAN'I ELEŞTİRİYORDU
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı, geçmişte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bu konuda eleştiriyordu.

"HİÇ UTANMA YOK MU"
İnce, 23 Eylül 2015 tarihinde attığı tweette "Seçim meydanlarına Kur'an ile çıkanlar, seçim şarkısında besmeleyi kullanlarda hiç utanma yok mu?" diye sormuştu.

Etiketler: , , ,
  • 26 Mayıs 2018, Cumartesi 10:05
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar