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'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Kent merkezinde ve Uludağ eteklerinde etkisini gösteren şiddetli yağmur nedeniyle Setbaşı Deresi'ndeki su seviyesi yükdi.

Şiddetli yağmur kenti felç etti

'da bugün etkili olan su baskınlarına neden oldu. Orhaneli yolu üzerindeki yakınlarında suları nedeniyle araçlar yolda kaldı. Bir kamyon sel sularında sürüklendi. Musatfakemalpaşa İlçesi Taşpınar Köyü'nde de evlerin bir çoğu sular altında kalırken, üç koyun ise boğularak telef oldu.

Marmara Bölgesi'nde etkili olan sağanak yağmur yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Musatfakemalpaşa İlçesi'ne 18 kilometre uzaklıktaki 800 haneli Taşpınar Köyü'nde oluşan sel nedeniyle evler sular altında kalırken üç koyun ise boğularak telef oldu. Evlerdeki sular itfaiye ekipleri tarafından boşaltılıyor.

Bursa'nın Orhaneli yolu üzerindeki Doğancı Barajı yakınlarında sel suları nedeniyle araçlar yolda kaldı. Sel suları bir kamyonu sürüklerken araçlar ise yola devam etmek için suların çekilmesini bekledi.

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  • 25 Mayıs 2018, Cuma 19:06
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