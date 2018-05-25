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Ramazan tatili kaç gün olacak? ne zaman? tatili hangi günler?

İçinde bulunduğumuz bitiminde kutlayacağımız ne zaman? tatili hangi günler? 2018'de bayram tatili kaç gün olacak? İşte Ramazan Bayramı 2018 tarihleri... Ramazan ayını girmemizin ardından vatandaşlar Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağını sormaya başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ramazan Bayramı tatili ile ilgili açıklamalarda bulundu.

tatili kaç gün olacak sorusu Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'a soruldu. Kurtulmuş, Palas'ta medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle dün bir araya geldiği iftarda, soruları yanıtları, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

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  • 25 Mayıs 2018, Cuma 10:34
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