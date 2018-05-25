Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak sorusu Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'a soruldu. Kurtulmuş, Ankara Palas'ta medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle dün bir araya geldiği iftarda, soruları yanıtları, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Ramazan tatili kaç gün olacak? Ramazan Bayramı ne zaman? 2018 Bayram tatili hangi günler?
İçinde bulunduğumuz Ramazan Ayının bitiminde kutlayacağımız Ramazan Bayramı ne zaman? 2018 Bayram tatili hangi günler? 2018'de bayram tatili kaç gün olacak? İşte Ramazan Bayramı 2018 tarihleri... Ramazan ayını girmemizin ardından vatandaşlar Ramazan Bayramı tatilinin kaç gün olacağını sormaya başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Ramazan Bayramı tatili ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Etiketler: 2018 Bayram , Ramazan bayramı , Ramazan Ayının , Türkiye , Ankara , 15 Haziran , 17 Haziran , 16 Haziran
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.