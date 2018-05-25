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Kuzey 'a hava harekatı! 6 terörist öldürüldü

kuzeyi bölgesinde, saldırı hazırlığındaki teröristler hava harekatıyla öldürüldü.

Kuzey Iraka hava harekatı! 6 terörist öldürüldü

Yurt içinde ve sınır ötesinde teröristlere yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. tarafından yapılan açıklamada, Kuzey 'ta 'a düzenlenen hava harekatında 6 teröristin öldürüldüğü açıklandı.

6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
TSK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak kuzeyi Hakurk bölgesine yönelik olarak düzenlenen hava harekâtında 6 terörist etkisiz hale getirildi."

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  • 25 Mayıs 2018, Cuma 10:08
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