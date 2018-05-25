Yurt içinde ve sınır ötesinde teröristlere yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. TSKtarafından yapılan açıklamada, Kuzey Irak'ta Hakurk'a düzenlenen hava harekatında 6 teröristin öldürüldüğü açıklandı.

6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

TSK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak kuzeyi Hakurk bölgesine yönelik olarak düzenlenen hava harekâtında 6 terörist etkisiz hale getirildi."