Yurt içinde ve sınır ötesinde teröristlere yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. TSKtarafından yapılan açıklamada, Kuzey Irak'ta Hakurk'a düzenlenen hava harekatında 6 teröristin öldürüldüğü açıklandı.
6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
TSK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Irak kuzeyi Hakurk bölgesine yönelik olarak düzenlenen hava harekâtında 6 terörist etkisiz hale getirildi."
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