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'dan ve 'ne 'a kadar süre

, milletvekili listelerinin incelemesini tamamladı. İddiaya göre, 'nin listelerinde birden fazla adayın uygun şartları taşımadığı, 'nde ise bir çok ilde eksik aday olduğu belirlendi. Bu iki partiye ’a kadar eksiklerin giderilmesi için süre tanındı.

YSKdan o iki partiye 30 Mayısa kadar süre

, siyasi partilerin milletvekili aday listelerinin incelemesini tamamladı. Tüm adaylar, gerekli evraklar, aday olma şartları açısından incelemeden geçirildi. Yapılan incelemeden sonra eksik ve yasaya aykırı olduğu belirlenen başvurularla ilgili olarlere uyarı yazısı gönderildi.

Hürriyet'in haberine göre, 'nin listelerinde birden fazla adayın uygun şartları taşımadığı, 'nde ise bir çok ilde eksik aday olduğu iddia edildi. Bu eksikliklerin 'a kadar giderilmesi istendi.

EVRAK EKSİKLİKLERİ VAR
Edinilen bilgiye göre, üyelerinin kurduğu ekiplerce yapılan incelemelerde, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti listelerinde çok önemli eksiklik olmadığı saptandı. Bu partilerde, askerlik, diploma, nüfus kaydı gibi adayların başvurularında zorunlu olan bazı evrakların eksik olduğu saptandı ve verilen sürede tamamlamaları istendi.

UYGUN ŞARTLARI TAŞIMAYANLAR
HDP listelerinde ise birden fazla adayın milletvekili adaylığına uygun şartları taşımadığı iddia edildi. Milletvekili adaylığına uygun şartları taşımadığı ve memnu haklar açısından adaylık başvurusu yapamayacağı iddia edilen isimler kurum tarafından HDP'ye bildirildi. Bu adayların değiştirilmemesi durumunda, gösterilen illerdeki adaylıklar geçersiz sayılacak ve seçime giremeyecekler.

BAZI İLLERDE SEÇİME GİRMİYOR
SP de ise çok sayıda ilde aday gösterilmediği veya adayların eksik olduğu saptandı. SP, aday göstermezse o ilde yarışamayacak. YSK partilere belirlediği eksiklikleri bildirerek, 30 Mayıs'a kadar gerekli düzeltmeleri yapmalarını istedi.

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  • 25 Mayıs 2018, Cuma 10:39
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