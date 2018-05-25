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Putin: Erdoğan'a baskı araçlarını kullanarak sonuç elde etmek çok zor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin Rusya'dan alacağı S-400 hava savunma sistemleri ve ABD'nin tepkisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Putin: Erdoğana baskıyla sonuç alınamaz

Putin'nin açıklamalarından satırbaşları:

TÜRKİYE EN GELİŞMİŞİNİ VE DÜNYANIN EN İYİSİNİ ALMAYA KARAR VERDİ
Türkiye, NATO üyesi olarak S-400 sistemleri ile en gelişmiş ve abartmadan söylüyorum sınıfında dünyanın en iyi sistemini almaya karar verdi.

SAVAŞ UÇAĞI KONUSU
Savaş uçağı temini noktasında Türkiye seçim yapma hakkına sahip. Fiyat ve kalite unsurlarını dikkate alarak ulusal çıkarlarını gözetecektir.

"ERDOĞAN'A BASKI YAPARAK SONUÇ ALINAMAZ!"
Sayın Erdoğan'a baskı araçlarını kullanarak sonuç elde etmek çok zor. Aksine bu, Erdoğan'ı daha da cesaretlendirecektir.

AYRINTILAR GELİYOR...

  • 25 Mayıs 2018, Cuma 21:33
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