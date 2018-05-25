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na çıkmaya çalışırken gözaltına alındı

'nün kapatılan yayın organı Zaman gazetesinin avukatı ve avukatlıktan hakimliğe geçiş sınavı sorularının sızdırılması davasının sanığı na çıkmaya çalışırken gözaltına alındı. 2005-2015 yılları arasında FETÖ'nün gazetesinin avukatı olarak görev yapan Odabaşı, hakimliğe geçiş sınavı sorularının sızdırılması ile ilgili davada da sanıktı.

O avukat kaçmak üzereyken yakalandı!

Avukatlıktan hakimliğe geçiş sınavı sorularının sızdırılması davasının sanıkları arasında yer alan Odabaşı, 'a kaçmaya çalışırken güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Odabaşı'nın davanın görüldüğü 'ya getirileceği öğrenildi.

2005-2015 yılları arasında 'nün yayın organı Zaman gazetesinin avukatı olarak görev yapan Odabaşı hakkında na çıkış yasağı olduğu belirtildi.

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  • 25 Mayıs 2018, Cuma 21:26
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