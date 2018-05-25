Pinti Tosun

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında bir numaralı zanlı olarak aranan CEO Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın ek ifade verdi. Tutuklu olduğu cezaevinden duruşmaya görüntülü konuşma sistemiyle bağlanan Aydın, evliliğine dair bilgiler de verdi. Boşanmak için beş bin lira nafaka, bir milyon lira da tazminat istediği için eşi Aydın'ın boşanmayı kabul etmediğini ifade etti. Tosuncuk ile 2016'da arkadaş ortamında tanıştıklarını ve sevgili olduktan sonra evlendiklerini anlatan Aydın, şunları söyledi: "Evlendikten sonra birlikte Uruguay'a da gittik. Daha sonra aramızda anlaşmazlıklar çıktı. İşleri sürekli yurtdışındaydı. Ayrıca beni aldattığından şüphelenmiştim. Boşanmak istedim. En son 3 Ocak'ta İstanbul'da görüştük. Bu konuları konuştuk. Beş bin lira nafaka, bir milyon lira da tazminat istedim. Kabul etmediği için boşanamadık. Mahkemeye gelmek de istemiyordu. Avukatların kendi arasında bu boşanma işini halletmesini istiyordu. Bu nedenle boşanma işimiz olmadı."
Mehmet Aydın Eşine bir kuruş bile koklatmadı.
Mehmet Aydın Eşine bir kuruş bile koklatmadı.
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