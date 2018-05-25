Palme’nin katili!

1986'da öldürülen İsveç Başbakanı Olof Palme'nin katilinin, cinayetin görgü tanığı olduğunu söyleyen ve 18 yıl önce Palme'yi öldüren kişi olabileceği öne sürüldü. Tanıklardan biri olan finans şirketi çalışanı Stig Engstorm'u suikastla ilişkilendiren yeni bulguların bulunması, ülkede gündemin ilk maddesi oldu.