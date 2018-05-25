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davasında Johnson&Johnson'a 25,7 milyon dolarlık ceza!

ABD'li kozmetik ve bakım ürünleri üreticisi Johnson&Johnson, ülkede görülen "bebek pudrası" davasında suçlu bulundu.

Kanser davasında Johnson&Johnsona 25,7 milyon dolarlık ceza!

Kaliforniya eyaleti Yüksek Mahkemesinde görülen davada jüri üyeleri, davacı adlı kadını haklı bulurken, şirketin 25,7 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi.

Bovling oynarken ayakkabılarının içi ve elleri için Johnson&Johnson marka bebek pudrasını yıllarca kullandığını ifade eden Anderson, ürünün içinde yer alan "asbestos" adlı maddenin kendisinde "plevral mezotelyoma" adlı bir tür akciğer ine neden olduğunu iddia etmişti.

68 yaşındaki Joanne Anderson kendi çocukları için de aynı marka bebek pudrasını kullandığını belirtirken, dava sırasında uzmanlar Anderson'ın söz konusu bebek pudrasını yıllar boyunca 10 binden fazla kere kullandığının tahmin edildiğini vurgulamıştı.

Nisan ayında eyaletinde görülen bir davada jüri üyeleri, Johnson&Johnson'ın ürünü içindeki asbestos nedeniyle mezotelyoma görülen bir kişiye 117 milyon dolar ödenmesi kararını almış ancak dava temyize gitmişti.

Ayrıca, Johnson&Johnson'ın talk pudrasını genital bölgelerinde kullanan yaklaşık 4 bin 800 kadının da şirkete karşı açılmış davaları bulunurken, davacılar bu ürünün kendilerinde yumurtalık kanserine neden olduğunu öne sürüyor.

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  • 25 Mayıs 2018, Cuma 09:37
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