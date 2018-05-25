;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. AÖF sınav giriş belgesi sorgulama! Açıköğretim Fakültesi final sınavı giriş yerleri öğren!

ve parfüm orucu bozar mı? açıkladı!

ile birlikte vatandaşlar orucu bozan şeyleri merak edip internette aratıyor. Milyonlarca Müslüman’ın heyecanla beklediği 11 ayın sultanı Ramazan geldi çattı. Vatandaşlar bu ayı en dolu şekilde ibadetle, oruçla geçirecek. Fakat en çok merak edilenler arasında , parfüm ve kokulu krem orucu bozar mı sorusu yer alıyor. bu soruyu cevapladı. İşte yanıtı...

Kolonya ve parfüm orucu bozar mı? Nihat Hatipoğlu açıkladı!

On bir ayın sultanı Ramazan her yıl büyük bir coşku ile karşılanıyor. Müslüman alemi için son derece öneme sahip sonunda geldi. Ramazan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlar tarafından merak edilen bazı sorular yer almaktadır. Bunların arasında en çok merak edilenlerden birisi de , parfüm ve kokulu krem orucu bozar mı sorusu yer alıyor. Prof. Dr. , '' Parfüm kolonya kokulu krem orucu bozar mı'' sorusunun yanıtı verdi. İşte o açıklama...

PARFÜM, KOLONYA KOKULU KREM ORUCU BOZAR MI?

Orucun gerçeklerinden birisi bazı noktalarda zevklere karşı dikkatli olmaktır diyen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun oruçluyken parfüm, kolonya gibi maddeleri koklamak orucu bozar mı sorusunu ''Bir kolonyayı ya da herhangi bir kokuyu fazlaca koklamak mekruhtur. Çünkü orucun gerekçelerinden biri zevklere karşı dikkatli olmaktır. Kokulu sabunla yıkayınca problem değildir. Aşırı aşırı koklamak iyi değildir'' şeklinde açıklamıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı ise ''Oruç tutanların deodorant, parfüm veya kolonya kullanmaları, bunları koklamaları caizdir. Bunlar yemek ve içmek sınıfına dahil olmadığı için orucu bozmazlar'' ifadelerine yer verdi.

Etiketler: , ,
  • 25 Mayıs 2018, Cuma 11:03
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar