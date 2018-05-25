Kolonya ve parfüm orucu bozar mı? Nihat Hatipoğlu açıkladı!

On bir ayın sultanı Ramazan her yıl büyük bir coşku ile karşılanıyor. Müslüman alemi için son derece öneme sahip Ramazan ayı sonunda geldi. Ramazan ayının gelmesi ile birlikte vatandaşlar tarafından merak edilen bazı sorular yer almaktadır. Bunların arasında en çok merak edilenlerden birisi de kolonya, parfüm ve kokulu krem orucu bozar mı sorusu yer alıyor. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, '' Parfüm kolonya kokulu krem orucu bozar mı'' sorusunun yanıtı verdi. İşte o açıklama...

PARFÜM, KOLONYA KOKULU KREM ORUCU BOZAR MI?

Orucun gerçeklerinden birisi bazı noktalarda zevklere karşı dikkatli olmaktır diyen Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun oruçluyken parfüm, kolonya gibi maddeleri koklamak orucu bozar mı sorusunu ''Bir kolonyayı ya da herhangi bir kokuyu fazlaca koklamak mekruhtur. Çünkü orucun gerekçelerinden biri zevklere karşı dikkatli olmaktır. Kokulu sabunla yıkayınca problem değildir. Aşırı aşırı koklamak iyi değildir'' şeklinde açıklamıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı ise ''Oruç tutanların deodorant, parfüm veya kolonya kullanmaları, bunları koklamaları caizdir. Bunlar yemek ve içmek sınıfına dahil olmadığı için orucu bozmazlar'' ifadelerine yer verdi.