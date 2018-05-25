;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Kolonya ve parfüm orucu bozar mı? Nihat Hatipoğlu açıkladı!

24 Mayıs 2018 sonuçları

24 Mayıs çekiliş sonuçları açıklandı. İdaresi (MPİ)'nin en çok kazandıran ve en çok devreden şans oyunu Süper Loto'da bu hafta nin kime çıkacağı merak konusu... Vatandaşlar Süper Loto'da kazandıran numaraları ve büyük ikramiyenin kime çıktığını araştırıyor.. Süper Loto bu hafta ne kadar veriyor? Süper Loto'da kazandıran numaralar hangileri? İşte 24 Mayıs Süper Loto sonucu...

24 Mayıs 2018 Süper Loto sonuçları

İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 'nun 553'üncü hafta çekilişinde kazandıran numaralar 6, 11, 34, 40, 49 ve 50 olarak belirlendi.

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 221 bin 537 lira 35 kuruş haftaya devredildi.

Milli Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 41 kişi 13 bin 117 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 2 bin 926 kişi 197 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 61 bin 654 kişi 16 lira 15'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Çekilişte, 2 milyon 112 bin 585 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, olarak 1 milyon 526 bin 591 lira 90 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 853 bin 570 lira 21 kuruş kamuya aktarıldı.

Etiketler: , , , ,
  • 25 Mayıs 2018, Cuma 11:06
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar