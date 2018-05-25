AÖF sınav giriş belgesi sorgulama! Açıköğretim Fakültesi final sınavı giriş yerleri öğren!

Açık Öğretim Fakültesi aracılığıyla Üniversiteyi bitirme hayali kuran yaklaşık 1 milyon öğrenci sınava girmek için sabırsızlanıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ( AÖF) Bahar dönemi ikinci sınavlar için heyecan dorukta. AÖF sınav giriş belgeleri AÖF tarafından yayınlanmıştı. AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? AÖF sınav giriş yerleri nasıl öğrenilir? İşte ayrıntılar...

SINAVA GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN



AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Yaklaşık 1 milyon öğrencinin katılımıyla hafta sonu gerçekleştirilecek olan AÖF sınavı için öğrenciler giriş belgelerini hazırlaması gerekiyor. Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinde güz döneminde güz dönemi ara sınavı ve dönem sonu sınavı, bahar döneminde bahar dönemi ara sınavı ve dönem sonu sınavı olmak üzere ilgili öğretim dönemlerinde yeni kayıt yaptıran ve kaydını yenileten öğrencilere dört sınav yapılmakta olup öğrenciler Cumartesi-Pazar günleri sabah ve öğleden sonra dört oturumda sınavlara katılmaktadırlar.

Sınavlar Türkiye'de sabah saat 9.30'da, öğlenden sonra saat 14.00'da, K.K.T.C. Lefkoşa'da ise sabah saat 08.30'da, öğlenden sonra ise saat 13.00'da yapılmaktadır. Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini sınav tarihinden bir hafta öncesinde www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Öğrenci Girişi bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından veya AÖF Bürolarından alabilirler.

AÖF DUYURDU: BAHAR DÖNEMİ DÖNEM SONU SINAV TARİHLERİ DEĞİŞTİ

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar) ve ilk defa yapılacak olan Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları İçin Yapılacak Sınav (8. sınıflar) tarihleri MEB tarafından 02-03 Haziran 2018 tarihleri olarak yeniden belirlenmiştir.

Bu nedenle 02-03 Haziran 2018 tarihlerinde yapılması planlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2017-2018 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı tarihlerinin 26-27 Mayıs 2018 tarihlerinde yapılması kararı alınmıştır.

​ÖĞRENCİLERİN SORUMLU OLACAĞI ÜNİTELER

Anadolu Üniversitesi gerçekleştirdiği bahar dönemi sınavında sınava katılacak öğrencilerin sorumlu olacağı üniteleri sunmuştu.

Açıköğretim Fakültesi Önlisans Programları

Açıköğretim Fakültesi Lisans Programları

Açıköğretim Fakültesi Öğrenci Alımı Olmayan Önlisans ve Lisans Programları

İktisat Fakültesi Lisans Programları

İşletme Fakültesi Lisans Programları

SINAVA GİRMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER

Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi, Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

Fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. Kimlik Numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart, yurt dışında yapılan sınavlarda T.C. vatandaşları hariç başka bir ülkenin vatandaşları için o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.





Sınava giriş için gerekli bu iki belgeden biri bile eksik olsa öğrenci sınava alınmaz.Öğrenciler, Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesini www.anadolu.edu.tr/acikogretim adresinin Öğrenci Girişi bölümüne TCKN ve şifreleri ile giriş yaparak kendi sayfalarından veya AÖF Bürolarından alabilirler.

Geçersiz Belgeler

Öğrenci Kimlik Kartı

Sürücü Belgesi (Ehliyet)

Mesleki Kimlik Kartları

Askeri Kimlik Belgesi

Baro Kartı