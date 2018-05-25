Banyo yapmak (duş almak) orucu bozar mı? Ağza su kaçarsa bozulur mu?

Müslümanların Allah'tan gelen bereketi, rızkı derinden hissedeceği her dakikası tövbe ve şükür ile geçmesi makbul olan Ramazan ayına eriştik. Ramazan ayında farz olan oruç ibadetini yerine getirecek olan vatandaşlarımızın orucu bozan durumları araştırmaya başladı. Peki, akıllarda soru işareti bırakan bir durum olan oruçlu iken banyo yapmak (duş almak) orucu bozar mı? Banyo esnasında ağza su kaçması oruca kefaret tutmayı gerektirir mi? İşte 'banyo yapmak orucu bozar mı?' sorusuna ilişkin Diyanet'ten gelen açıklama...

BANYO YAPMAK ORUCU BOZAR MI?

Oruçlu iken banyo yapmak, duş almak normal şartlarda orucu bozmaz. Banyo orucu bozmadığı gibi denize, nehre, havuza girmek de orucu bozmaz. Ancak bu esnada ağza, genze ve kulaklara su kaçması orucu bozar. Bu durum istemeden olduğu için kişinin Ramazan sonrasında o gün için orucunu kaza etmesi gerekir.

Ağız veya burundan su yutulmadıkça yıkanmakla veya gusül abdesti almakla oruç bozulmaz. Nitekim Hz. Aişe ile Ümmü Seleme validelerimiz, Peygamberimiz (s.a.s.)'in Ramazanda imsaktan sonra boy abdesti almış olduğunu haber vermişlerdir (Buhârî, "Savm", 25).

Diyanet'ten gelen 'banyo yapmak orucu bozar mı?' açıklaması; "Oruçlu iken banyo yapmanın bir sakıncası yoktur.Ancak oruçluyken banyo yapıldığında kulaklara, ağız ve burna su kaçırmamaya dikkat edilmelidir. Aksi taktirde oruç bozulur. Oruçta banyo yapan kişi ağza burna su verirken dikkat etmeli. Yutmamalı ve boğaza kaçırmamalıdır."

BANYO ESNASINDA AĞZA VE KULAĞA SU KAÇARSA...

Oruçlu iken banyo yapmanın herhangi bir sakıncası yoktur. Ancak dikkatli olunmazsa sakata gelecek olan orucu muhafaza için iftardan sonra duş alınması uygun görülmüştür. Ramazan-ı şerîf`te serinlemek maksadı ile ağza burna su almak veya soğuk suyla yıkanmak, İmam-ı Azam`a göre mekruhtur. Ebû Yûsuf`a göre bunda hiçbir kerâhet yoktur.

Banyo yaparken ağza su kaçması günü gününe orucu kaza yapmayı gerektirir. Ancak kulağa kaçan suyun mideye ulaşmadığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır ve orucu bozmadığı belirlenmiştir.