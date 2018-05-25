Kadının fendi!

İhanete uğrayan kadının intikamı acı oldu. Sevgilisiyle buluşan eski kocasını, kadının eşine yakalattı. Olay önceki gün Aydın'da yaşandı. Ankara'da oturan Mahmut Danacı (36 ), Facebook'tan tanıştığı evli ve Aydın'da yaşayan Sıdıka Aktaş'la (30), yasak aşk yaşamaya başladı. Eşi Betül Gündüz, kocasının telefonundaki fotoğrafları ve whatsapp yazışmalarını kopyaladı. 13 yıllık eşi Mahmut Danacı'ya boşanma davası açtı. Çift, geçen 13 Nisan'da da boşandı. Başka bir kadın yüzünden yuvasının yıkılmasını içine sindiremeyen Gündüz, Facebook'tan Sıdıka Aktaş'ın eşi Aytunç Aktaş'a (33) ulaştı. Fotoğraf ve yazışmaları gönderdi. Bu arada eşinin Ankara'dan otobüse binerek Aydın'a gitmek için yola çıktığını öğrenince bu durumu da öteki kadının kocasına anlattı. Aktaş'a karısını Kuşadası'na gönderdi. Babası ve arkadaşlarını çağırıp, evde beklemeye başladı. Danacı'nın sokakta beklediğini pencereden gören Aktaş, işe gider gibi apartmandan çıktı. Genç adam apartmana girince, Aktaş'ın arkadaşlarını saldırısına uğradı. Kaçmaya başlayan Danacı, bir sokakta sıkışınca, Yavuz Selim İlköğretim Okulu'nun bahçesine atlamak istedi, demir parmaklıkları takılanca yakalandı.
'YAPTIĞIMIN ARKASINDAYIM'
Polis, genç adamı kurtardı. Danacı, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda ise "Biten evliliğim üzerinden intikam almaya çalışan bir insan aklınca bana oyun oynamış ve bunda da başarılı olmuştur. Evet yaptım sonuna kadar arkasındayım. Bütün herkes bilsin sorun yok. Biten evliliğim ardından bir ilişki yaşadım. Ayrılmadan da yaşadım. Sen de bir kendine bak önce" diyerek yaptıklarının arkasında olduğunu söyledi.
SEVGİLİ MAHMUT DANACI
ÖTEKİ KADIN SIDIKA AKTAŞ - KOCA AYTUNÇ AKTAŞ
Mahmut Danacı, peşindekilerden kaçmaya çalışırken okul bahçesine atladı. Parmaklıklara takılınca yakalandı.
Linç edilmek istenen genç adam polis tarafından kurtarıldı. Elinde ayakkabısı ile karakola götürüldü.
Kazım YÖRÜKCE
'YAPTIĞIMIN ARKASINDAYIM'
Polis, genç adamı kurtardı. Danacı, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda ise "Biten evliliğim üzerinden intikam almaya çalışan bir insan aklınca bana oyun oynamış ve bunda da başarılı olmuştur. Evet yaptım sonuna kadar arkasındayım. Bütün herkes bilsin sorun yok. Biten evliliğim ardından bir ilişki yaşadım. Ayrılmadan da yaşadım. Sen de bir kendine bak önce" diyerek yaptıklarının arkasında olduğunu söyledi.
SEVGİLİ MAHMUT DANACI
ÖTEKİ KADIN SIDIKA AKTAŞ - KOCA AYTUNÇ AKTAŞ
Mahmut Danacı, peşindekilerden kaçmaya çalışırken okul bahçesine atladı. Parmaklıklara takılınca yakalandı.
Linç edilmek istenen genç adam polis tarafından kurtarıldı. Elinde ayakkabısı ile karakola götürüldü.
Kazım YÖRÜKCE
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