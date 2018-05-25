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Emekli ikramiyesinin ödeneceği tarih açıklandı!

Çalışma ve Bakanı Sarıeroğlu, emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin Haziran ayının başında ödeneceğini açıkladı.

Emekliye ikramiye tarihi açıklandı

Milyonlarca emeklinin beklediği tarih açıklandı. Çalışma ve Bakanı , emeklilere bayram ikramiyesi ile ilgili soruyu yanıtladı.

BAYRAM İKRAMİYESİ AYRI, MAAŞ AYRI ÖDENECEK

Bakan Sarıeroğlu, emeklilere bayram ikramiyesinin haziran ayı başında ödeneceğini ifade ederek, "ikramiye ayrı, maaşı ayrı ödenecek" dedi.

EMEKLİLERE 1000 TL BAYRAM İKRAMİYESİ HAZİRAN AYI BAŞINDA

Sarıeroğlu, emeklilere ikramiyenin Haziran ayının başında bin TL ödeneceğini duyurdu.

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  • 25 Mayıs 2018, Cuma 19:23
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