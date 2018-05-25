;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Emekliye ikramiye tarihi açıklandı

Türk kargo gemisine saldırının ardından alarma geçti

, 'de Husiler tarafından ’na buğday taşıyan bir Türk kargo gemisine düzenlenen saldırının ardından alarma geçildiğini duyurdu. Türk gemisinin Yemen’in El-Hudeyde kentinin yakınlarındaki Saleef Limanı’na 50 bin metrik ton buğday taşıdığı aktarıldı.

ABD duyurdu! Türk gemisine...

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanlık Ofisi , bugün yaptığı açıklamada, Husilerin kıyılarına 70 mil uzaklıktaki bir Türk kargo gemisini vurması sonucu alarma geçtiğini açıkladı.

Açıklamada Türk gemisinin Yemen'in El-Hudeyde kentinin yakınlarındaki 'na 50 bin metrik ton buğday taşıdığı aktarıldı. Beyaz Saray açıklamada, Husi milislerinin bu saldırı ile birlikte bölgede ciddi bir tehdit oluşturduğunu bir kez daha kanıtladığını vurgulayarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2216 sayılı kararının uygulanmasının gerektiği belirtildi.

BMGK'NIN KARARI VAR
'nın 2216 sayılı kararı, Yemen'de güvenlik düzenlemeleri gerçekleştirilmesi, Husiler ve Salih yanlılarının ele geçirdiği kentlerden çekilerek silahları devlete teslim etmesini, kamu kurumlarının yeniden düzenlenmesi, yönetim şekli ile alakalı kapsamlı siyasi diyaloğa devam edilmesi ile mahkûm ve tutukluların serbest bırakılması için bir komite oluşturulmasını öngörüyor.

Etiketler: , , ,
  • 25 Mayıs 2018, Cuma 19:43
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar