Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanlık Ofisi Beyaz Saray, bugün yaptığı açıklamada, Husilerin Yemen kıyılarına 70 mil uzaklıktaki bir Türk kargo gemisini vurması sonucu alarma geçtiğini açıkladı.

Açıklamada Türk gemisinin Yemen'in El-Hudeyde kentinin yakınlarındaki Saleef Limanı'na 50 bin metrik ton buğday taşıdığı aktarıldı. Beyaz Saray açıklamada, Husi milislerinin bu saldırı ile birlikte bölgede ciddi bir tehdit oluşturduğunu bir kez daha kanıtladığını vurgulayarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2216 sayılı kararının uygulanmasının gerektiği belirtildi.

BMGK'NIN KARARI VAR

BMGK'nın 2216 sayılı kararı, Yemen'de güvenlik düzenlemeleri gerçekleştirilmesi, Husiler ve Salih yanlılarının ele geçirdiği kentlerden çekilerek silahları devlete teslim etmesini, kamu kurumlarının yeniden düzenlenmesi, yönetim şekli ile alakalı kapsamlı siyasi diyaloğa devam edilmesi ile mahkûm ve tutukluların serbest bırakılması için bir komite oluşturulmasını öngörüyor.