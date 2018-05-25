Perşembe günü, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile 12 Haziran'da Singapur'da yapacağı görüşmenin iptal edildiğini söyleyen ABD Başkanı Donadl Trump'tan sürpriz bir açıklama geldi.

Gazetecilere konuşan Trump, görüşmenin planlandığı gibi gerçekleşebileceğini söyledi.

Trump, "Neler olacağını göreceğiz. Şu anda onlarla konuşuyoruz. 12'sinde bile olabilir. Bunu yapmak isteriz" ifadelerini kullandı.

Dün Trump'ın görüşmenin iptal edildiğini açıklamasının ardından, Pyongyang yönetimi ABD ile görüşmeye hazır olduklarını ve herhangi bir zamanda görüşmeyi gerçekleştirebileceklerini söylemişti.