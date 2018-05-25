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'tan sürpriz açıklaması!

Dün Kim ile görüşmesinin iptal edildiğini açıklayan Başkanı Donald , bugün gazetecilere yaptığı açıklamada zirveyle ilgili görüşmelerin devam ettiğini ve görüşmenin planlandığı gibi gerçekleşebileceğini söyledi

Trumptan sürpriz Kuzey Kore açıklaması!

Perşembe günü, lideri Kim ile 12 Haziran'da Singapur'da yapacağı görüşmenin iptal edildiğini söyleyen Başkanı Donadl 'tan sürpriz bir açıklama geldi.

Gazetecilere konuşan Trump, görüşmenin planlandığı gibi gerçekleşebileceğini söyledi.

Trump, "Neler olacağını göreceğiz. Şu anda onlarla konuşuyoruz. 12'sinde bile olabilir. Bunu yapmak isteriz" ifadelerini kullandı.

Dün Trump'ın görüşmenin iptal edildiğini açıklamasının ardından, Pyongyang yönetimi ABD ile görüşmeye hazır olduklarını ve herhangi bir zamanda görüşmeyi gerçekleştirebileceklerini söylemişti.

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  • 25 Mayıs 2018, Cuma 19:53
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