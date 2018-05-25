AK Parti'nin İzmir Milletvekilleri Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Başbakan Binali Yıldırım,

"Sadece İstanbul'dan İzmir'e 1 günde 103 uçuş var. Ankara'ya 9-10 tane uçuş seferi var. Artık havalimanı yetmiyor. Onun için arkadaşlarla konuştuk ve ikinci pist için fizibilite çalışmalarını başlatıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

ALAÇATI'DAKİ YENİ HAVALİMANI

​Konuşmasını sürdüren Başbakan Yıldırım, İzmir, Alaçatı'da yapılacak yeni havalimanının ismini de açıkladı. Yeni havalimanının ihalesinin yapıldığını kaydeden Yıldırım, "Çalışmalar başlıyor, iki yıl içerisinde havalimanını açıyoruz. Adını da Ekrem Pakdemirli Havalimanı koyduk." dedi.

EKREM PAKDEMİRLİ KİMDİR?

Ekrem Pakdemirli, 1939 yılında İzmir'de dünyaya geldi. ODTÜ Makine Mühendisliği bölümünü bitiren Ekrem Pakdemirli, ODTÜ Teorik Fizik bölümünde asistan, bir yıl sonra da Makine bölümünde öğretim görevlisi oldu. 1967 yılında Imperial College'de (University of London) doktorasını tamamladıktan sonra ODTÜ'de öğretim üyeliği yaptı.

Devlet Planlama Teşkilatı'nda grup başkanlığı ve Müsteşar Yardımcılığı, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Yardımcılığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Başbakanlık Baş Danışmanlığı ve Merkez Büyükelçiliği görevlerinde bulundu.

18., 19., 20. ve 21. dönemlerde Manisa Milletvekili olarak, Ulaştırma Bakanlığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı, Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı yaptı.

2003 yılından itibaren Bilkent, Başkent ve İstanbul Ticaret üniversitelerinde öğretim üyesi olarak görev yapan Pakdemirli, Akbank yönetim kurulu üyeliği, Vestel Elektronik AŞ, Vestel Beyaz Eşya AŞ adlı özel şirkette Yönetim Kurulu Başkanvekilliği, BİM Birleşik Mağazalar AŞ adlı ticari şirkette Yönetim Kurulu Üyeliği ve Çevresel Kimya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nde Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Ekrem Pakdemirli, 31 Aralık 2015 tarihinde Manisa'da tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında hayatını kaybetti.