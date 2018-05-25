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30 için ile imzalar atıldı

'nin () taarruz helikopteri ihtiyacının giderilmesi amacıyla geliştirilen , dünyanın da ilgisini çekti. AK Parti'nin seçim beyannamesinde, ile 30 Atak helikopterine ilişkin satış sözleşmesinin imzalandığı belirtildi.

PAKİSTAN'LA SÖZLEŞME İMZALANDI
Milli imkan ve kabiliyetlerle geliştirilen T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri bu kez ihracat yolculuğuna çıkıyor. ile yürütülen görüşmeler sonucu 30 adet nin satışına yönelik sözleşme imzalandı.

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  • 25 Mayıs 2018, Cuma 11:22
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