PAKİSTAN'LA SÖZLEŞME İMZALANDI

Milli imkan ve kabiliyetlerle geliştirilen T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri bu kez ihracat yolculuğuna çıkıyor. Pakistan ile yürütülen görüşmeler sonucu 30 adet Atak helikopterinin satışına yönelik sözleşme imzalandı.