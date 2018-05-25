PAKİSTAN'LA SÖZLEŞME İMZALANDI
Milli imkan ve kabiliyetlerle geliştirilen T129 Atak Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri bu kez ihracat yolculuğuna çıkıyor. Pakistan ile yürütülen görüşmeler sonucu 30 adet Atak helikopterinin satışına yönelik sözleşme imzalandı.
30 Atak helikopteri için Pakistan ile imzalar atıldı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) taarruz helikopteri ihtiyacının giderilmesi amacıyla geliştirilen Atak helikopteri, dünyanın da ilgisini çekti. AK Parti'nin seçim beyannamesinde, Pakistan ile 30 Atak helikopterine ilişkin satış sözleşmesinin imzalandığı belirtildi.
PAKİSTAN'LA SÖZLEŞME İMZALANDI
Etiketler: Pakistan , Türk Silahlı Kuvvetleri , TSK , ATAK helikopteri
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