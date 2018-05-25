İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson'un telefonda kendini Ermenistan Başbakanı Paşinyan olarak tanıtan bir kişiyle 18 dakika boyunca Rusya, Suriye ve Salisbury'deki zehirlenme olayını konuştuğu ortaya çıktı. Bakanlık, "Johnson, işletildiğini anladı ve görüşmeyi sonlandırdı. Biz de telefon şakası olduğunu anladık" dedi.
18 dakika işletildi
Etiketler: Boris Johnson , Suriye , Rusya
- 25 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
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