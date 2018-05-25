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18 dakika işletildi

18 dakika işletildi
İngiltere Dışişleri Bakanı 'un telefonda kendini Ermenistan Başbakanı Paşinyan olarak tanıtan bir kişiyle 18 dakika boyunca , ve Salisbury'deki zehirlenme olayını konuştuğu ortaya çıktı. Bakanlık, "Johnson, işletildiğini anladı ve görüşmeyi sonlandırdı. Biz de telefon şakası olduğunu anladık" dedi.
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