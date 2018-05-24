İnce'nin tek derdi Erdoğan'ın projelerini durdurmak!

24 Haziran 2018'de yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri öncesinde adaylar da ekranlarda projelerini anlatmaya devam ediyor. Başta Muharrem İnce olmak üzere diğer muhalif cumhurbaşkanı adaylarının yaptıkları skandal açıklamalar akıllara durgunluk veriyor.

TEK DERTLERİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN PROJELERİNİ DURDURMAK

Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Yalova Milletvekili Muharrem İnce, CNN Türk'te Seçime Doğru Özel programına katıldı. İnce burada yaptığı açıklamada, "Kanal İstanbul işine girişmeyeceğiz. Memleket bu durumdayken Kanal İstanbul'un bize ne getirisi olacak. Şirketler iflas ediyor, memleket batıyor. Ben orada hafriyat mı yapacağım. Ne işimiz olur? Tabi ki durduracağız." dedi.

Muharrem İnce skandallarına devam ederek Türkiye'nin dev projelerini tek tek durduracağını açıkladı. Yerli otomobil için zaman kaybı diyen ince bu projeyi de devam ettirmeyeceğini açıkladı.



SANİYELER İÇİNDE ÇARK ETTİ

Çarkların kralı Kılıçdaroğlu'nun izinden giden Muharrem İnce yaptığı skandal yerli otomobil açıklamasının ardından Bay Kemal gibi çark etti. Yerli otomobili durduracağını söyleyen İnce dakikalar sonra, "BMW fabrikasını gezdim müthişti çok etkilendim" dedi. İnce'nin bu açıklaması sosyal medyada alay konusu oldu.