;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Başbakan Yıldırım'dan önemli açıklamalar
  2. Albayrak dev projenin müjdesini verdi

Meteoroloji saat verdi! Hafta sonu nasıl olacak? İşte hava durumu... (Bugün yağmur var mı?)

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde öğleden sonra Sakarya'nın güney kesimlerinde kısa süreli, yerel ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceğini belirtti.



Marmara Bölgesi'nde öğleden sonra Sakarya'nın güney kesimlerinde kısa süreli, yerel ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Öte yandan Marmara Bölgesi için Cuma, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günlerinin yağışlı geçmesi tahmin edilirken Ankara'da bir hafta boyunca her gün sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgedeki sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Parçalı çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, öğleden sonra Sakarya'nın güney kesimlerinin kısa süreli, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bölgede yer yer sis ve pus hadisesi beklenirken rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerinden orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

  • 24 Mayıs 2018, Perşembe 11:53
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar