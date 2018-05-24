Başbakan Binali Yıldırım Fiber Optik Altyapı Ortak Kullanım Programı'nda konuştu.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmalarından satır başları;

Bugün yapılan iş ülkemiz için büyük bir kazançtır. Ortak altyapı sayesinde gereksiz kazılar ortadan kalkacak. Standart altı işler ortadan kalkacak.

Bilgi toplumu hedefimiz var. Ne kadar bilgi üretiyorsanız, vatandaşınıza iletebiliyorsanız o kadar gelişmiş ülkesiniz.

65 milyon vatandaşımız 4,5G'ye geçti. Vatandaşımız teknolojimizi seviyor. Bilgi toplumu hedefimiz var. Ne kadar bilgi üretip vatandaşınıza iletebilirseniz o kadar gelişmiş ülkesinizdir. Bugün 78 milyon mobil abone var, vatandaşlarımızın yüzde 96'sında cep telefonu mevcut, 2003 yılında vatandaşlarımızın yüzde 42'si mobil aboneyken bugün yüzde 96'nın üzerinde vatandaşımızın telefonları var.

Bugün mutlu bir sona geldik. Bugün bu birliktelik bilgi toplumu hedefimizde yeni bir aşamayı ifade ediyor. Alt yapının kullanım ücretleri makul olmalı. Parayı yoldan değil, onun üzerinde taşıdığınız bilgiden kazanacaksınız. İletişim altyapısı ticaret aracı değildir.

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNE YÖNELİK YENİ HEDEFLERİMİZ VAR

Demiryollarında artık tüm kullanıcılara altyapı açıldı. İletişim altyapısı ticaret aracı değildir. Aracı amaç gibi görmeye başlarsak kaybederiz. Elektronik haberleşme sektörüne yönelik bazı yeni hedeflerimiz var. Sabit altyapının modası geçti diyemeyiz, sürdürülebilir hedef gerekli. İnternet kullanım oranı bir başka hedef, yüzde 67 seviyesinde.

KAYNAKLARIMIZI İYİ BİR ŞEKİLDE KULLANMALIYIZ

Altyapıdaki sorunlarımızı çözdükten sonra bundan sonra marifet altyapıda verilecek katma değerli hizmetlere geliyor. Asıl rekabet, asıl kalite, o altyapı üzerinde hizmetlerdir, farklılıklardır. Biz doğal kaynakları zengin bir ülke değiliz, bu neden mükerrer kaynaklardan kaçınıp tüm kaynakları iyi şekilde kullanmalıyız. Haberleşme ağı mesafeleri oradan kaldırıyor, bürokrasiyi ve aracıları da ortadan kaldırıyor.

24 HAZİRAN'DA MİLLETİMİZ DOĞRU KARARI VERECEK

Bir seçim dönemine girdik. 16 yıldır yaptıklarımız var yapamadıklarımız var. Milletimiz 24 Haziran'da en doğru kararı verecektir. 16 Yılık başarımızın arkasında güven ve istikrar var. Güven bir ülkenin hedeflerini tutturması için olmazsa olmaz. Bu 16 yılda parti kapatma, yargı darbesi, Gezi olayları, 15 Temmuz darbe kalkışması bizi bu yönetim sistemi hakkında yeniden düşünmeye sevk etti. Biz sürekli nereden darbe yiyeceğimizi düşünerek mi hareket edeceğiz? diyerek parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişi uygun gördük. Şimdi bu değişikliğin uygulanması için ilk seçim ise 24 Haziran'da yapılacak.