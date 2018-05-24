Bakan Berat Albayrak İstihdama Kadın Gücü Programı'nda konuştu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, Ankara'da düzenlenen İstihdama Kadın Gücü Programı'nda konuştu.

İşte Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları:

İnsanlar enerji sektöründe özellikle sahada kadın çalışan gördüklerinde cok ciddi bir sürpriz yaşıyorlar. Aslında üzerinde durmamız gereken önemli konu bu değil. İş hayatında kadının daha akftif katılımını engelleyen şeyleri kaldırmamız lazım.

Enerji sektöründeki emek yoğun alanlarda kadın çalışan görmemiz mümkün. Enerjide genel kabulü klişeleri yıkan kadınlar, başkaları ne der diyen kadınlar değil, önü açıldıkça neler yapabileceğini belirten kadınlar. Enerji sektöründeki cinsiyetçi kalıpları yıkan kadınlardan bahsediyoruz.

"KADINLARIN AKTİF ROL ALDIĞI ŞİRKETLERE KAR ORANI DAHA YÜKSEK"

Enerji sektörü herkese açık bir alan. Yapılan araştırmalar şunu gösteriyor ki kadınların aktif rol aldığı şirketlerde karlılık ve verimlilik daha yüksek çıkıyor. Bünyesinde yüksek oran kadın çalıştıran şirketler diğerlerine oranla daha çok kar ediyorlar. Daha fazla yükselme imkanı sunmalıyız. Cinsiyetçi ön yargılar nedeniyle iş dünyasında kadınlar lehine oluşturulan öğrenilmiş çaresizliği yok etme zamanı gelmiştir.

"İş hayatında kadın erkek eşitsizliğini ortadan kaldırmamız lazım. Kadınlara karar alma mekanizmalarında daha fazla yer vermeliyiz. Türkiye'de ilk kez enerjide ilham kaynağı olacak kadınları göstermek istiyoruz, ödül semboliktir. Mevcut ön yargıları yıkmasının yanı sıra ülkemizin büyümesi gelişmesi bu proje ve yatırımlarla daha da güçlenecek."

"TÜRKİYE BÜYÜMEYİ HIZ KESMEDEN SÜRDÜRÜYOR"

"Artık ekonomik sınırların olmadığı bir dünyada yaşıyoruz. Kadınların enerji sektöründe ortaya koyacağı her başarı, Türkiye'nin üretim üssü olma hedefine çok güçlü bir katkı sağlayacak. Türkiye büyümeyi tarihi projeleri hayata geçirmeyi hız kesmeden sürdürüyor."

"Türkiye'nin 1.2 milyar dolarlık krediyi finanse etmesi istikrara duyulan güveni gösteriyor. Türkiye'ye olan istikrar ekonomisinin geleceğine duyulan güvenin en net göstergelerinden biridir. Birileri ne derse desin bu inanç ve benzeri yatırımlar 24 Haziran'dan sonra da katlanarak devam edecektir."