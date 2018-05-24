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Kurtuluş Kangal

Kurtuluş Kangal
Fransa'da son yıllarda artan kurt saldırılarıyla başa çıkamayan koyun sahiplerinin imdadına Kangal yetişti. Fransız medyasına yansıyan haberlere göre özellikle Drome Bölgesi'ndeki sürüler, kurtların hedefi haline geldi. Bölgede yüzyıllardır sürülerin korunmasında kullanılan Pireneler çoban köpeği (Patou) kurt saldırılarına karşı başarısız olunca Fransızlar Türkiye'den Kangal istedi. Kangal'ların hem kurtları etkisiz hale getirdiği hem de insanlara saldırmadığı belirtildi. Ana vatanı olan Kangal köpeği, iri cüssesi, cesareti, çevikliği, zekiliğinin yanında sahibi ve görevine sadakati gibi özellikleriyle biliniyor. Sezgileri oldukça kuvvetli olan Kangal'ı uzmanlar, "Isırmaz; aksine teslim alır, yere yatırır ve onun hareketliliğini bekler. Hareketliliği arttığı andan itibaren tekrar onu etkisiz hale getirmek için uğraşır" şeklinde tanımlıyor.
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  • 24 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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