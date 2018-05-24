Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 üniversiteye yeni rektör atadı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından; İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Abdullah Atalar, İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Zafer Utlu, Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğü'ne yeniden Prof. Dr. Feride Esra Gençtürk atandı.



Atamaların, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 130'uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddeleri uyarınca, Mütevelli heyetlerinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulu'nun olumlu görüşü üzerine yapıldığı bildirildi.