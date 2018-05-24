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Cumhurbaşkanı , 3 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı , 3 üniversiteye rektör atadı.

Erdoğandan rektör ataması

Cumhurbaşkanı , 3 üniversiteye yeni rektör atadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından; Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Abdullah Atalar, Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Zafer Utlu, Rektörlüğü'ne yeniden Prof. Dr. Feride Esra Gençtürk atandı.

Atamaların, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 130'uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddeleri uyarınca, Mütevelli heyetlerinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulu'nun olumlu görüşü üzerine yapıldığı bildirildi.

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  • 24 Mayıs 2018, Perşembe 00:23
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