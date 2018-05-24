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Futbola yabancıyız

Futbola yabancıyız
ATV'de sunduğu 'de ilginç bir an yaşandı. 'da bir üniversitede öğretim üyesi olan yarışmacı Gökçen Kara Erdemir, spor sorusuyla karşılaştı. Bu konuda fikri olmadığını söyleyen Erdemir, 'seyirci joker hakkını' kullandı. Seyircilerin yüzde 41'i "atletizmi" seçerken sadece yüzde 37'si futbolu işaretledi. Tereddüt eden yarışmacı, yüzde 50 hakkını kullanıp 2 şıkı eleyince geriye sadece futbol ve bilardo kaldı. Tercihini yana kullanıp doğru cevaba ulaştı.

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  • 24 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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