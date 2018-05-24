ATV'de Murat Yıldırım sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'de ilginç bir an yaşandı. İstanbul'da bir üniversitede öğretim üyesi olan yarışmacı Gökçen Kara Erdemir, spor sorusuyla karşılaştı. Bu konuda fikri olmadığını söyleyen Erdemir, 'seyirci joker hakkını' kullandı. Seyircilerin yüzde 41'i "atletizmi" seçerken sadece yüzde 37'si futbolu işaretledi. Tereddüt eden yarışmacı, yüzde 50 hakkını kullanıp 2 şıkı eleyince geriye sadece futbol ve bilardo kaldı. Tercihini futboldan yana kullanıp doğru cevaba ulaştı.
Futbola yabancıyız
Etiketler: Murat Yıldırım , futboldan , İstanbul , Kim Milyoner Olmak İster
- 24 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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