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İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Çiftlikbank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın eşinden bomba ifade

nin içinde kaçıran kurye yakalandı

’nda polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan yabancı uyruklu bir yolcunun valizinde yapılan aramalarda, binlerce içine tek tek zulalanmış 4 kilo 116 gram madde çıktı. Yabancı uyuşturucu kuryesinin havalimanındaki görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.


Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 20 Mayıs Pazar günü 'nda Brezilya'nın şehrinden İstanbul'a gelen R.O.O. (47) isimli yolcuyu şüphe üzerine durdurdu.

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  • 24 Mayıs 2018, Perşembe 10:38
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