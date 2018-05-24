İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 20 Mayıs Pazar günü Atatürk Havalimanı'nda Brezilya'nın Sao Paulo şehrinden İstanbul'a gelen R.O.O. (47) isimli yolcuyu şüphe üzerine durdurdu.
Düğmenin içinde uyuşturucu kaçıran kurye yakalandı
Atatürk Havalimanı’nda polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan yabancı uyruklu bir yolcunun valizinde yapılan aramalarda, binlerce düğme içine tek tek zulalanmış 4 kilo 116 gram uyuşturucu madde çıktı. Yabancı uyuşturucu kuryesinin havalimanındaki görüntüleri güvenlik kameralarına yansıdı.
Etiketler: Atatürk Havalimanı , Uyuşturucu , Sao Paulo , İstanbul , Düğme
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