Yunanistan'ın 15 Temmuz darbe girişimine katılan darbeci askerlerin iltica taleplerini kabul etme kararına Dışişleri'nden tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Yunanistan'ın darbecileri koruduğu tescillenmiştir. Türk milletinin vicdanını yaralayan bu kararı şiddetle kınıyoruz" denildi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın tam metni şu şekilde:

"Yunanistan Danıştayı uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayarak darbeci Süleyman Özkaynakçı'ya iltica hakkı tanımıştır.

Böylece Yunanistan'ın darbecileri koruyan ve onları kollayan bir ülke olduğu, uluslararası toplum nezdinde tescil edilmiştir. Türk milletinin vicdanını derinden yaralayan bu kararı şiddetle kınıyoruz.

Önümüzdeki dönemde Yunan adaletinin bu taraflı kararına benzer hataları tekrar etmemesini umuyoruz."