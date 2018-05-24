Çiftlik Bank soruşturması kapsamında bir numaralı zanlı olarak aranan CEO Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın ek ifade verdi. Tutuklu olduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla dün soruşturmayı yürüten savcılığa ifade veren Aydın, evliliğine dair bilgiler de verdi. Sıla Aydın, avukatı Abdullah Yürük eşliğinde verdiği ifadesinde boşanmak için 5 bin lira nafaka, 1 milyon lira da tazminat istediği için eşi Mehmet Aydın'ın boşanmayı kabul etmediğini anlattı.
Çiftlikbank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın eşinden bomba ifade
Çiftlik Bank'ın firari CEO'su Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın savcılığa ek ifade verdi. Aydın, eşinin kendisini aldattığını düşünerek boşanmak istediğini, boşanmak için 5 bin lira nafaka ve 1 milyon lira tazminat istediği için Tosun'un boşanmayı kabul etmediğini anlattı.
Etiketler: Kırmızı bülten , Mehmet Aydın , Çiftlik Bank , Sıla Aydın , İstanbul
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