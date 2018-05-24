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Çiftlikbank'ın sahibi 'ın eşinden bomba ifade

'ın firari CEO'su 'ın eşi savcılığa ek ifade verdi. Aydın, eşinin kendisini aldattığını düşünerek boşanmak istediğini, boşanmak için 5 bin lira nafaka ve 1 milyon lira tazminat istediği için Tosun'un boşanmayı kabul etmediğini anlattı.


soruşturması kapsamında bir numaralı zanlı olarak aranan CEO 'ın eşi ek ifade verdi. Tutuklu olduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla dün soruşturmayı yürüten savcılığa ifade veren Aydın, evliliğine dair bilgiler de verdi. Sıla Aydın, avukatı Abdullah Yürük eşliğinde verdiği ifadesinde boşanmak için 5 bin lira nafaka, 1 milyon lira da tazminat istediği için eşi Mehmet Aydın'ın boşanmayı kabul etmediğini anlattı.

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  • 24 Mayıs 2018, Perşembe 10:19
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