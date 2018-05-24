

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında bir numaralı zanlı olarak aranan CEO Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın ek ifade verdi. Tutuklu olduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla dün soruşturmayı yürüten savcılığa ifade veren Aydın, evliliğine dair bilgiler de verdi. Sıla Aydın, avukatı Abdullah Yürük eşliğinde verdiği ifadesinde boşanmak için 5 bin lira nafaka, 1 milyon lira da tazminat istediği için eşi Mehmet Aydın'ın boşanmayı kabul etmediğini anlattı.