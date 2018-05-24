Skandal karikatürleriyle meşhur Fransız Charlie Hebdo, yine Müslümanlara saldırdı. 19 yaşındaki Meryem Boujito'yu hedef gösteren dergiye dünyanın her yerinden tepki yağdı.

Özellikle Hz. Muhammed'i (s.a.v.) tasvir ettiği skandal karikatürlerle Müslümanlara adeta kin kusan küstah Charlie Hebdo, yine Müslümanlara yönelik saldırısıyla gündeme geldi.

Fransız Sorbonne Üniversitesi, Ulusal Öğrenci Birliği Başkanı Meryem Boujito'yu hedef alan sözde dergi, her zamanki gibi skandal bir karikatüre imza attı.

Fransa'da başörütüsü konusundaki konuşmalarıyla bilinen Meryem Boujito'yu resmeden dergi, çizdiği skandal karikatürde Boujito'nun ağzından salya akıttı.

SÖZDE MİZAH DERGİSİ MÜSLÜMANLARIN KUTSALLARINA SALDIRIYOR!

Charlie Hebdo bir kaç yıl önce, Hz. Muhammed'le ilgili karikatürler yayınlamış ve söz konusu karikatürler dünya çapında büyük tepkiye neden olmuştı. Karikatüre gösterilen tepki nedeniyle Fransa, 20 kadar ülkedeki diplomatik temsilciliklerini ve diğer resmi kuruluşlarını geçici süreliğine kapatmıştı.

HRİSTİYANLARA DA HAKARET

Sözkonusu dergi birçok Hristiyan kesimden tepki alan Hz. İsa ve Meryem Ana karikatürünü de yayınlamıştı.