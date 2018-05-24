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uygun bulmadığı 'ü listeden çıkardı

Edirne milletvekili adaylarından 'ün adaylığı "Cumhurbaşkanına hakaretten 1 yıl ceza alması nedeniyle" ’nca uygun görülmedi.

CHPde aday krizi
Edirne İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, CHP Edirne milletvekili adaylarından 'ün "Cumhurbaşkanına hakaretten 1 yıl ceza alması nedeniyle" adaylığının 'nca () uygun görülmediğini bildirdi.

EDİZ ÜN'ÜN YERİNE ERDİN BİRCAN ADAY GÖSTERİLDİ

Pekcanlı, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Edirne 2. Milletvekili adayı Ediz Ün'ün adaylığının YSK tarafından uygun görülmediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Geçmiş dönem Merkez İlçe Başkanımız Ediz Ün'ün daha önce Cumhurbaşkanına hakaretten 1 yıl ceza alması nedeniyle YSK tarafından milletvekili adaylığına uygun olmadığı belirtilmiş, yerine 2. sıra adayı olarak milletvekilimiz Erdin Bircan aday gösterilmiştir. Partimize, ilimize, ülkemize hayırlı olsun. CHP Edirne örgütü olarak CHP'yi iktidar, Yalova milletvekilimiz 'yi cumhurbaşkanı yapmak için çalışmalarımıza vakit kaybetmeden başlıyoruz."

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  • 24 Mayıs 2018, Perşembe 20:05
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