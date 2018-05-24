EDİZ ÜN'ÜN YERİNE ERDİN BİRCAN ADAY GÖSTERİLDİ

Pekcanlı, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Edirne 2. Milletvekili adayı Ediz Ün'ün adaylığının YSK tarafından uygun görülmediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Geçmiş dönem Merkez İlçe Başkanımız Ediz Ün'ün daha önce Cumhurbaşkanına hakaretten 1 yıl ceza alması nedeniyle YSK tarafından milletvekili adaylığına uygun olmadığı belirtilmiş, yerine 2. sıra adayı olarak milletvekilimiz Erdin Bircan aday gösterilmiştir. Partimize, ilimize, ülkemize hayırlı olsun. CHP Edirne örgütü olarak CHP'yi iktidar, Yalova milletvekilimiz Muharrem İnce'yi cumhurbaşkanı yapmak için çalışmalarımıza vakit kaybetmeden başlıyoruz."