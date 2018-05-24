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Silivri ve Sason ilçe jandarma komutanları tutuklandı

merkezli 18 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde () Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) soruşturması kapsamında aralarında Silivri İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Yoldaş ve Sason İlçe Jandarma Komutanı Zafer Kaya'nın da bulunduğu 21 kişiden 12'si tutuklandı.

FETÖ/PDYye eş zamanlı operasyon

Cumhuriyet Başsavcılığınca /'nin mahrem askeri yapısı ve mahrem imamlarına yönelik soruşturma kapsamında aranan 23 kişiden 21'i, Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin eş zamanlı düzenlediği operasyonda gözaltına alınmıştı.

19 RÜTBELİ, 2 MAHREM İMAM
Aralarında darbe davalarının görüldüğü Silivri İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Yoldaş ve 'ın Sason İlçe Jandarma Komutanı Zafer Kaya'nın bulunduğu 19 rütbeli personel ile örgütün rütbeli askerlerinden sorumlu mahrem imamı olan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ağrı Adliyesi'ne getirildi.

Operasyon kapsamında bir kişinin halen firarda olduğu, diğer bir kişinin ise farklı bir dosyadan daha önce İstanbul'da tutuklandığı öğrenildi.

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  • 24 Mayıs 2018, Perşembe 21:13
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