Silivri ve Sason ilçe jandarma komutanları tutuklandı

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin mahrem askeri yapısı ve mahrem imamlarına yönelik soruşturma kapsamında aranan 23 kişiden 21'i, Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin eş zamanlı düzenlediği operasyonda gözaltına alınmıştı.

19 RÜTBELİ, 2 MAHREM İMAM

Aralarında darbe davalarının görüldüğü Silivri İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Yoldaş ve Batman'ın Sason İlçe Jandarma Komutanı Zafer Kaya'nın bulunduğu 19 rütbeli personel ile örgütün rütbeli askerlerinden sorumlu mahrem imamı olan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Ağrı Adliyesi'ne getirildi.

Operasyon kapsamında bir kişinin halen firarda olduğu, diğer bir kişinin ise farklı bir dosyadan daha önce İstanbul'da tutuklandığı öğrenildi.