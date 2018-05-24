;
İMSAKİYE RAMAZAN
Yol Durumu
  1. Ankara'da polise silahlı saldırı girişimi

Bakanlık düğmeye bastı! 'nda detaylar belli oluyor

planı vatandaşın yıllardır oturduğu yerlere meşruiyet kazandıracak. Peki İmar Barışı nedir? Milyonlarca vatandaş İmar Barışı'nı merak ediyor. İmar Barışı ne zaman çıkacak? İmar Barışı'ndan kaç bina yararlanacak? İmar Barışı kapsamları neler? İmar Barışı hangi binaları kapsıyor? İmar Barışı'ndan kimler yararlanabiliyor? İmar Barışı neden önemli? İmar Barışı ücretleri ne kadar? İşte İmar Barışına dair merak edilenler…

13 milyon konutun imar ve ruhsat sorununu çözecek nda gözler Çevre ve 'nda. Mülkiyet ve imar sorunu olan, imar almadan yapılan yapılar veya daha sonra eklentiler yapılmış yapılar için getirilen barış, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek yasalaştı. Şimdi bakanlık usul ve esaslar için yönetmelik hazırlıyor. 24 Haziran seçimleri öncesine yetişmesi hedeflenen yönetmelikte ilk adım 'kayıt formu' oldu. Bu formu dolduran vatandaş ilk adımı atacak.

Etiketler: , , , , ,
  • 24 Mayıs 2018, Perşembe 07:45
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR tüm yazarlar