13 milyon konutun imar ve ruhsat sorununu çözecek imar barışında gözler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda. Mülkiyet ve imar sorunu olan, imar almadan yapılan yapılar veya daha sonra eklentiler yapılmış yapılar için getirilen barış, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek yasalaştı. Şimdi bakanlık usul ve esaslar için yönetmelik hazırlıyor. 24 Haziran seçimleri öncesine yetişmesi hedeflenen yönetmelikte ilk adım 'kayıt formu' oldu. Bu formu dolduran vatandaş ilk adımı atacak.