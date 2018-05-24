13 milyon konutun imar ve ruhsat sorununu çözecek imar barışında gözler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda. Mülkiyet ve imar sorunu olan, imar almadan yapılan yapılar veya daha sonra eklentiler yapılmış yapılar için getirilen barış, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek yasalaştı. Şimdi bakanlık usul ve esaslar için yönetmelik hazırlıyor. 24 Haziran seçimleri öncesine yetişmesi hedeflenen yönetmelikte ilk adım 'kayıt formu' oldu. Bu formu dolduran vatandaş ilk adımı atacak.
Bakanlık düğmeye bastı! İmar Barışı'nda detaylar belli oluyor
İmar Barışı planı vatandaşın yıllardır oturduğu yerlere meşruiyet kazandıracak. Peki İmar Barışı nedir? Milyonlarca vatandaş İmar Barışı'nı merak ediyor. İmar Barışı ne zaman çıkacak? İmar Barışı'ndan kaç bina yararlanacak? İmar Barışı kapsamları neler? İmar Barışı hangi binaları kapsıyor? İmar Barışı'ndan kimler yararlanabiliyor? İmar Barışı neden önemli? İmar Barışı ücretleri ne kadar? İşte İmar Barışına dair merak edilenler…
Etiketler: Yapı Kayıt Belgesi , Maliye Bakanlığı , Şehircilik Bakanlığı , e devlet , kentsel dönüşüm , imar barışı
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