13 ilde FETÖ operasyonu

Adana Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün askeri ayağına yönelik operasyon düzenlendi.. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, Adana merkezli 13 ilde aralarında açıkta ve halen görevde bulunan muvazzaf askerlerin de bulunduğu 30 şüphelinin evine sabahın ilk saatlerinde baskın yapıldı.



Evlerde arama yapan ekipler çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Adana'da gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürülürken diğer illerde yakalanan zanlıların ise işlemleri tamamladıktan sonra Adana'ya getirileceği bildirildi.

FETÖ'NÜN TSK'DAKİ KRİPTO YAPILANMASINA DA OPERASYON YAPILDI

İzmir merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik operasyonda aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun FETÖ'ye yönelik soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında örgütün TSK'ya yerleştirdiği ve kripto üyesi olduğu belirlenen, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 19 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince İzmir merkezli Van, Ankara ve Çanakkale'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Zanlılardan 3'ünün örgüt mensubu askerlerden sorumlu mahrem imam olduğu öğrenilirken, şüphelilerden bazılarının da örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlendi.